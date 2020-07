Jorge Benavides sobre parodias de Kenji Fujimori: “Nunca se molestó por mis imitaciones”

Jorge Benavides, tras el sorpresivo matrimonio de Kenji Fujimori el último martes, anunció la parodia de dicha unión nupcial. La noticia la compartió a través de sus redes sociales, pues la imitación del excongresista es una de las más icónicas de su carrera.

En declaraciones a un medio local, el actor cómico dijo que ni bien se enteró de su boda secreta, felicitó a la figura política. Respecto al sketch que realizó, aseguró que se emitirá este sábado 4 de julio en El wasap de JB.

PUEDES VER Hijastra de Kenji Fujimori pide a El wasap de JB que Dayanita personifique a su mamá [VIDEO]

“De todas maneras vamos a hacer la parodia, no puede faltar porque es un personaje muy querido, muy celebrado dentro de los personajes que hay en ‘El wasap de JB’”, confirmó la figura de Latina.

Así también, mencionó que Kenji Fujimori ha sido una de las pocas figuras públicas que no se han incomodado por su imitación y ha logrado promocionarse gracias a la popularidad.

Keiko Fujimori. Foto: Municipalidad de Miraflores

“Además ha utilizado esta frase famosa de ‘tampoco, tampoco’ para sus campañas y para los productos que promociona en sus redes. Nunca se molestó por mis imitaciones, estoy muy agradecido porque siempre usa alguna frase que identifica a los personajes que parodio”, señaló a Correo.

“No me queda más que felicitarlo por esta nueva etapa de su vida. Le deseo la felicidad más grande del mundo. La verdad me ha dado mucha alegría ver esa foto tan bonita con su esposa, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero deseo que todo sea felicidad”, añadió Jorge Benavides por la unión del excongresista con Erika Muñoz.

Jorge Benavides, El wasap de JB

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.