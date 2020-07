El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, conocido como ‘El Rey del Rock', dejó paralizado al mundo entero al confirmarse su muerte a causa de un infarto. Aquel día, miles de seguidores se conglomeraron en la mansión Graceland, ubicada en Memphis, Estados Unidos. El último concierto del músico, sin saberlo, se dio el 26 de junio del mismo año de su fallecimiento.

Las últimas horas de Elvis Presley

De acuerdo al libro ‘Elvis, what happened?‘, escrito por dos exguardaespaldas de ‘El Rey del Rock', el 15 de agosto de 1977 a las 23:00 horas, Ginger Alden (última conquista) lo acompañó a una cita con el dentista Lester Hofman. Toda la comitiva regresó a la mansión Graceland pasada la medianoche.

A las dos de la madrugada, Elvis Presley llamó a su médico de confianza, el doctor George Nichopoulos, por dolores que sentía producto de los empastes que le había puesto el dentista. Le hizo varias recetas y mandó a uno de los guardaespaldas a recogerlas.

Para las cuatro de la madrugada, Elvis despertó a dos de sus amigos para jugar al frontón, pese a la lluvia de aquella noche. Tocó el piano en su sala de relax y luego llegó uno de sus trabajadores con los medicamentos recetados por el doctor. Se trataba de varios tipos de depresivos y placebos para que ‘El Rey del Rock’ pueda dormir durante horas.

Según las memorias que publicó Alden en 2014, ‘Elvis and Ginger', Elvis Presley se levantó de la cama al promediar las ocho horas y le dijo que se iría al baño a leer. Su pareja solo le recordó que no debía quedarse dormido.

Muerte de Elvis Presley

Ginger se despertó a las dos de la tarde para realizar una llamada de rutina a su madre, quien le preguntó por Elvis. Al darse cuenta, Ginger pensó que debía seguir en el cuarto de baño, algo que no era normal porque habían pasado varias horas desde que el cantante había bajado a leer. Entró preocupada y encontró a Elvis Presley en el suelo, con sus pantalones de pijama dorados hasta los tobillos y su rostro enterrado en un charco de vómico, por lo que se desató la locura en la mansión.

Al Strada, uno de los guardaespaldas, fue el primero en responder al grito de ayuda de Ginger. Aunque trató de reanimarlo, no tuvo éxito alguno. En el momento en que llegó el personal médico, entre siete y ocho personas enloquecidas se encontraban en la habitación y rodeaban el cuerpo.

Lisa Marie, la única primogénita de Elvis, y su padre, Vernon, lloraban la partida de la estrella de rock en las esquinas del baño. Al Strada, debido a las preguntas de los enfermeros, entendió que su jefe había perdido la vida por una sobredosis.

Último concierto de Elvis Presley

El 26 de junio de 1977, en el Market Square Arena en Indianápolis, Estados Unidos, fue la última presentación en los escenarios de Elvis Presley. Aquel día, ‘El Rey del Rock’ estuvo en frente de 18.000 personas y les regaló un repaso de sus grandes éxitos.

En ese concierto, Elvis se veía con sobrepeso y débil, según muchos espectadores y críticos de la época. Sin embargo, fue un espectáculo de la gira como cualquier otro y no daba señales de su inminente muerte dos meses después. Ese día, el cantante presentó a toda su familia en el escenario, acto que fue considerado por algunos como una especie de despedida y que evidenciaba su mal estado de salud.

Estas fueron todas las canciones que cantó Elvis Presley por última vez en el concierto del 26 de junio de 1977 en el Market Square Arena en Indianápolis, Estados Unidos:

- “Also Spake Zarathustra”

- “See see Rider”

- “I got a woman/amen”

- “Love me”

- “Fairytale”

- “You gave me a mountain”

- “Jailhouse rock”

- “O sole mio/It’s now or never”

- “Little sister”

- “Teddy Bear/don’t be cruel”

- “Release me”

- “I can’t stop loving you”

- “Bridge over troubled water”

- “Early morning rain”

- “What’d I say”

- “Johnny B. Goode”

- “I really don’t want To know”

- “Hurt”

- “Hound dog”

- “Can’t help falling in love”