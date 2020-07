Xoana González anuncia matrimonio con su novio Javier González

Xoana González sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al anunciar que dentro de unos meses contraerá matrimonio con su novio Javier González.

A través de un emotivo mensaje, la modelo argentina contó que su pareja se contactó vía online con su madre para pedirle permiso para el casamiento que sería realizado en noviembre de este año.

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16, creo. Lo importante es que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí... Acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue ‘¿para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada?’”, relató la exchica reality en Instagram.

Xoana González y su novio

Junto a dicha publicación, se puede apreciar un romántico video en cámara lenta en el que Xoana González y su prometido aparecen besándose.

Como se recuerda, Xoana González estuvo casada con el fisicoculturista Rodrigo González; sin embargo, luego de varios intentos por recuperar su relación, ambos decidieron divorciarse.

¿Quién es el novio de Xoana González?

Se trata de un empresario de nombre Javier González. En una entrevista con Magaly TV, la firme, Xoana González contó que lo conoció cuando este, quien es dueño de una pizzería, acudió a su domicilio para entregarle un pedido.

Según relató, la modelo quedó tan impresionada que lo invitó a pasar y compartir la pizza con ella.

Xoana González y su pareja Foto: Instagram

