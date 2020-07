Nicola Porcella volvió a recordar su relación amorosa con Angie Arizaga. El integrante del reality mexicano Guerreros 2020 conversó durante una transmisión en vivo con sus compañera Macky González.

Allí, el modelo peruano reveló que nunca se ha enamorado y que su romance solo fue por costumbre. Pese a que no mencionó a Angie Arizaga, todo indicaba a que era ella debido a que se refirió al set de Esto es guerra.

Angie Arizaga y Nicola Porcella mantuvieron una relación de casi 5 años. Foto: Instagram

“Ni ella se enamoró de mí, ni yo me llegué a enamorar de ella. Era más la costumbre de estar todo el día (en Esto es guerra). Era más por costumbre que estar enamorado”, dijo el nuevo jale de Guerreros 2020, versión mexicana del reality de América Televisión. Además, reveló que terminar la relación fue lo mejor para ambos.

Nicola Porcella aseguró que solo ha tenido tres novias y que está soltero hace dos años. Sin embargo, confesó que jamás se enamoró de ninguna de ella. “He querido y he amado, pero enamorado así no más”, expresó el peruano mientras pasa sus días en México.

Nicola Porcella se confiesa sobre relación con Angie Arizaga. Foto: captura ATV

“Soy un poco frío pero cuando me gusta alguien sí soy detallista. Lo que pasa es que yo creo que no me enamorado aún”, agregó el competidor de Guerreros 2020.

Angie Arizaga y Nicola Porcella pusieron punto final a su relación de casi cinco años en 2018, pero ambos protagonizaron una fuerte discusión en la salida de una discoteca, lo que generó un escándalo mediático. Por ello, durante la transmisión en vivo, hubo muchos usuarios que calificaron al modelo de ‘pegalón’.

