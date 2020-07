Paloma de la Guaracha afirma que tuvo intimidad con Miguelito Barraza

Paloma de la Guaracha volvió a sembrar polémica al asegurar que tuvo intimidad con el reconocido cómico Miguelito Barraza.

En un video difundido por Magaly TV, la firme, se observan imágenes del ‘Chato’ Barraza y la representante de orquestas ingresando a lo que sería el domicilio de la misma.

PUEDES VER Paloma de la Guaracha muestra chats íntimos y videos privados con Javier Yaipén [VIDEO]

“Escándalo. Histórico. Cómico Miguelito Barraza cae en las redes de la ‘Kardashian del Óvalo Santa Anita'. La última víctima de Paloma de la Guaracha”, menciona la voz en off en el avance del programa.

En dichas imágenes, también se aprecia el preciso momento en que Paloma de la Guaracha afirma que tuvo relaciones sexuales con Miguel Barraza. “Me tenía abrazada, tocándome. De ahí comenzó dándome piquitos, un besito que me dio, de ahí ya tú sabes que pasó”, declaró.

Como se recuerda, hace solo unos días, la representante también se contactó con Magaly TV, la firme para revelar que intercambiaba mensajes íntimos por WhatsApp con el músico Javier Yaipén, integrante de la orquesta de cumbia Hermanos Yaipén.

“Yo entrego este material para que se haga público, porque yo me enteré de que el señor Javier Yaipén era un hombre casado y yo no estoy de acuerdo con los tramposos”, señaló la representante en conversación con el programa de Magaly Medina.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Paloma de la Guaracha, Javier Yaipén se mostró nervioso y respondió: “Lo que pasa es que la señora me ha estado vendiendo videos y ella quería que yo...yo no he podido hacer esas cosas”.

