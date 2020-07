Mauricio Diez Canseco revela a Magaly Medina que tiene un hijo perdido en Magaly TV, la firme

Mauricio Diez Canseco concedió una entrevista al programa Magaly TV, la firme para contar las novedades de las cadenas Rústica. Sin embargo, el empresario fue más allá y contó pasajes poco conocidos de su vida.

Desde Cuba, el popular ‘Brad Pizza’ indicó que, a pesar de triunfar en los negocios, su felicidad no es plena debido a que su familia no está completa. Resulta que tiene seis hijos, pero uno de ellos está perdido.

Durante la entrevista, Camila, hija del empresario, contó cómo se le ocurrió cambiar el rubro de la cadena de restaurantes para sobrevivir a la pandemia. En medio de la charla, Mauricio Diez Canseco reveló que en total tiene seis hijos.

“Ella (Camila) es la única hija. Yo tengo seis hijos”, dijo el exesposo de Daysi Ontaneda. Ello dejó sorprendida a Magaly Medina, quien no dudó en enumerar a los hijos del empresario que ella conoce.

“Hay un secreto que lo mantengo todavía con mis hijos y con la mamá de ellos. Pronto lo voy a compartir”, comentó el dueño de Rústica.

Asimismo, señaló que no es feliz porque le falta un hijo que está perdido.

“No (no soy feliz) porque me falta un hijo perdido que tengo. En algún momento se van a enterar”, mencionó Mauricio Diez Canseco.

Mauricio Diez Canseco varado en Cuba

Mauricio Diez Canseco se encuentra varado en Cuba más de 100 días y no puede regresar a Perú debido a la cuarentena. El empresario contó que viajó al país caribeño para realizarse un tratamiento al hígado y en medio de su estadía empezó la pandemia.

