Mauricio Diez Canseco sorprende al presentar a su hijo ‘perdido’ en vivo [VIDEO]

Mauricio Diez Canseco reveló que “le faltaba un hijo perdido” y que por ello, no podía ser feliz. “Es un secreto que lo mantengo todavía con mis hijos y con la mamá de ellos. Pronto lo voy a compartir”, declaró para Magaly TV, la firme.

Sin embargo, este miércoles en la edición de América Hoy, el dueño de Rústica sorprendió al presentar a su joven heredero a través de un enlace en vivo en televisión nacional.

Mauricio Diez Canseco. Foto: Archivo

El hijo de Mauricio Diez Canseco se llama Rodrigo y se dedica al modelaje. Él aseguró que creció sin ver mucha televisión, motivo por el cual no conocía sobre su padre. Además, contó cómo fue su reencuentro con él después de 22 años.

“Al comienzo fue difícil, pero nos llevamos muy bien tenemos una bonita relación. Hoy en día puedo decirle papá ”, expresó el joven, que se encuentra en Instagram como @Rcolareta.

Rodrigo, hijo de Mauricio Diez Canseco. Foto: Instagram

Por su parte, el empresario peruano reveló que le pidió perdón a la madre de Rodrigo. “La mamá me perdonó y me dijo que iba a entrar a un proceso. Lo llamé, coordinamos una cena, solo los dos, ese día me impresionó. Es un chico trabajador, estudioso y de buen corazón”, declaró Mauricio desde Cuba, país donde se ha quedado varado por la pandemia.

Luego, mencionó que su hijo ha sido modelo de la marca Calvin Klein. “En dos meses se va a Inglaterra a terminar su maestría en negocios”, agregó.

Sobre la relación de Rodrigo con los otros cinco hijos de Mauricio Diez Canseco, el joven aseguró que con todos se llevan muy bien. “Camila es mi contemporánea (se llevan un año). Cuando yo llegué me recibieron bien. Los menores son A1″, sostuvo.

