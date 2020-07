La pandemia del coronavirus causó conmoción en el Perú y el mundo. En nuestro país, se cerraron las fronteras, se decretó la cuarentena y con ello miles de personas perdieron sus empleos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que personas trabajadoras, como Mauricio Diez Canseco, Karla Tarazona, Jonathan Maicelo y Janet Barboza, salgan adelante.

Al ver que no podrían seguir laborando en lo que acostumbraban, estos personajes optaron por dedicarse a los rubros más solicitados por los peruanos en medio de la crisis.

La nueva propuesta de Mauricio Diez Canseco

Mauricio Diez Canseco, popularmente conocido como ‘Brad Pizza', anunció que convertiría su cadena de restaurantes Rústica en minimarkets al servicio de todo el pueblo peruano.

Pero lo que más llamó la atención de esto fue que el empresario le encargó la difícil tarea de dirigir esta nueva propuesta a su hija mayor, Camila Diez Canseco.

Karla Tarazona se gana la vida desinfectando autos

Con tres hijos que cuidar, Karla Tarazona no podía echarse para atrás. Por ello, ahora la exconductora de televisión sale a las calles para desinfectar autos.

“Hay que dar gracias a Dios que hay chamba. En estos tiempos de pandemia no hay justificación para no trabajar”, declaró para Magaly TV, la firme la expareja de Christian Domínguez, quien se enfrenta al virus día a día para que sus retoños tengan todo lo que necesitan.

Janet Barboza y su novio Miguel Bayona venden naranjas

Una de las sorpresas más grandes de la farándula local la dieron Janet Barboza junto a su novio Miguel Bayona. En medio de la pandemia, la pareja pudo salir adelante gracias a la venta de naranjas por delivery.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, (pensó) no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, expresó la popular ‘Rulitos’ bastante emocionada por su nueva faceta.

Jonathan Maicelo incursiona en la desinfección

Al no poder continuar con el funcionamiento de su restaurante ni su gimnasio, Jonathan Maicelo optó por dedicarse al rubro de la desinfección. El campeón nacional de box caminaba por las calles de Lima desinfectando casas y negocios.

“La calle está bien dura el día de hoy, en estos momentos tan críticos, pero ¿sabes qué? Uno busca reinventarse, así que Maicelo desinfecta”, comentó el popular ‘Batería’ en Magaly TV, la firme.

Jean Paul Santa María y esposa Romina Gachoy venden frutas y verduras por delivery

En plena pandemia, Jean Paul Santa María fue despedido de la Orquesta Candela. Sin embargo, él no dejó que nada lo detuviera y empezó a vender mascarillas y, poco después, incursionó en la venta de frutas y verduras por delivery.

Al incorporarse a nuevos rubros, el cantante pudo continuar llevando alimento a su familia, pues tiene tres hijos que cuidar (dos de Angie Jibaja y uno de Romina Gachoy, su actual esposa).

Publicación de Jean Paul Santa María Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.