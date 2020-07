Magaly Medina no soportó que Tilsa Lozano se pronuncie sobre el reciente ‘ampay’ de su esposo Alfredo Zambrano y le respondió recordándole su pasado con ‘El loco’ Vargas.

La modelo y empresaria compartió una publicación en Instagram con la que criticó el accionar de la conductora al no tratar con la misma ‘vara’ a su pareja. “¿Ahora sí existe la privacidad? Que pase la mentirosa”, escribió.

Ante estos comentarios, la periodista de ATV aseguró que sus problemas los arreglará en privado y mencionó el paso de Tilsa Lozano por El valor de la verdad, donde confesó su romance clandestino con el futbolista por un premio de 50.000 soles.

“A mí me pueden decir todo menos mentirosa (...) Ella que fue quien ventiló todo y encima por plata, yo no tengo esas costumbres. Yo no iría a un Valor de la verdad, cosa que ella sí lo hizo. Su privacidad tiene un precio, para mí no tiene precio”, aseguró.

“No se acuerda de los titulares de la época. Mi privacidad es mi privacidad y yo sé lo que cuento. Pero no es por plata que lo hago (...) Nunca he necesitado que me paguen plata para hablar de mis cochinadas”, agregó Magaly Medina.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre las imágenes de su esposo?

La periodista fue duramente critica tras la difusión de un video en el que se ve a su pareja Alfredo Zambrano festejando junto a un grupo de amigos en plena cuarentena por coronavirus.

Luego del pedido de miles de personas, quienes le reclamaron por no pronunciarse sobre el caso, Magaly Medina indicó que no se hará responsable por los actos que hagan personas dentro de su entorno.

“Siempre he respondido por mis actos, jamás por el acto de otros, así se trate de mi familia. Eso es lo que haré ahora y otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y de mi matrimonio, he dicho”, dijo en su programa de espectáculos.

