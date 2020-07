Cachuca, líder la banda de rock Los Mojarras, brindó una entrevista para Magaly TV, la firme, donde contó el vía crucis que sufrió al contraer el coronavirus al igual que sus padres y hermano, quienes murieron por la misma enfermedad.

Tras emitirse el reportaje, la conductora de televisión Magaly Medina pidió por la salud de los músicos y artistas que atraviesan una difícil situación de precariedad debido a la cancelación de conciertos.

Cachuca, líder la banda de rock Los Mojarras. Foto: Instagram

“Lo que estamos haciendo los peruanos es sobrevivir. Así que le deseamos desde acá que Cachuca y todos los artistas logren reinventarse”, expresó la popular ‘Urraca’.

Incluso, Magaly Medina cuestionó la labor del Ministerio de Cultura y la lista de beneficiados con el bono que se prometió el pasado mes de mayo.

“¿Para qué está el Ministerio de Cultura, a parte de pagarle a ‘Richard Swing’? ¿Por qué no se encarga de de músicos, folkloristas, tantos talentos que tenemos? Sería bueno preguntar también ¿dónde está la relación de los beneficiados de esos 50 millones de soles? Los artistas deben tener instituciones que pregunten”, agregó indignada la conductora de Magaly TV, la firme.

Cabe destacar que la cantante Nicole Pillman, representante del sindicato de músicos, aseguró que en los gremios no se sabe cuántos artistas existen. “No hay información concreta. Si se aprueba un bono, no van a saber a quién darle. La realidad del músico no es la misma en todo el Perú. Hasta el momento no existe ayuda concreta por parte del ministerio”, declaró para RPP Noticias.

Cachuca, líder de los Mojarras, contrajo el coronavirus

“Esta enfermedad se llevó a mi madre, mi padrastro y mi hermano. Aparte, tengo 7 familiares con el mismo mal. De ellos, dos están delicados y los otros, recuperándose. Estuve mal unas semanas, no fui al hospital. Mi esposa, a quien también le dio el virus, me trató con remedios caseros”, contó Hernán Condori, conocido como ‘Cachuca’, en entrevista para El Popular.