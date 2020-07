Giovanna Valcárcel sobre ‘altercado’ con Maricarmen Marín: “Nosotras nos llevamos muy bien”

Por: Patricia Lobato Delgado

Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín protagonizaron un tenso momento en Mujeres al mando cuando la cantante de cumbia interrumpió en vivo el segmento de la locutora para hablar sobre Yo soy.

Durante el intercambio de palabras, Valcárcel le dijo a su compañera: “Si quieres también te quedas con mi bloque, ah”.

Tras esto, Giovanna Valcárcel rompió su silencio y habló de lo que realmente pasó aquel día. La conductora aseguró que no tiene problemas con Maricarmen Marín, ya que la conoce desde hace mucho tiempo.

¿Qué fue lo que realmente pasó cuando Maricarmen Marín interrumpió tu segmento?

Nosotras nos llevamos muy bien. Somos amigas desde hace más de 15 años. Nosotras nos conocemos de siempre. Lo que pasa es que yo soy súper bromista y ella también. Siempre estamos jugando y fastidiándonos.

¿No te ‘picaste’ porque te robó segundos?

Es difícil que yo me pique. Solamente que mis bromas son irónicas. Los que me conocen saben que es diversión. A Maricarmen la adoro.

Hace poco Cathy Saenz criticó a las conductoras de Mujeres al mando y señaló que los “vínculos están medios flojos”

No lo he escuchado (las declaraciones), pero a mí ella me cae muy bien. Sí me asombra porque Cathy me conoce. Que haya dicho eso es loco.

Ella sabe la energía con que yo entro porque así soy. Si es verdad (las críticas) quisiera saber por qué lo dijo. Ella también me ha dado algunos tips porque es una excelente productora. Es raro escuchar eso.

A inicios de abril fuiste criticada por decir que las mujeres de bajos recursos no deberían tener hijos

Fue poca la gente que lo malinterpretó. Si ves a alguien con varios hijos en la calle, naturalmente te sale el consejo, más no la crítica, de pedirle que se cuide porque los niños no son muñecos.

Lo que dije fue de la mejor manera. De mi boca nunca sale hablar mal de nadie o hacer daño porque no es mi naturaleza.

Magaly Medina te llamó ‘calabaza’ por tu consejo ¿qué le tienes que decir?

No tengo nada que decir al respecto. Yo no he nacido ayer y las cosas que tengo es porque la he luchado.

Me parece increíble de ella porque hemos conversado y reído muchísimo. Cuando me enteré que ella me había dicho que era una calabaza… nadie es perfecto. El señalar es un doble juego, ahora me pueden señalar a mí y luego a ella.

Cuando le pasó de las cuentas hackeadas jamás dije ‘bien hecho’ porque todo da vueltas en esta vida. Quien sabe y nos podemos cruzar en el mismo canal. La respeto y me quedo con la Magaly con la que yo me he reído mil veces y la hemos pasado muy bien.

