Giovanna Valcárcel responde a Magaly Medina por llamarla calabaza por criticar gente de provincia y madres humildes

A inicios de abril, Giovanna Valcárcel lanzó un consejo a las mujeres de bajos recursos para que no tengan más hijos, ya que no les podían dar la calidad de vida que se merecían. Además, pidió a la gente de provincia que dejen de venir a Lima.

Las declaraciones de la conductora se dieron luego que un reportero de Mujeres al mando entrevistara a una joven madre, quien no tenía los recursos para alimentar a sus hijos.

“Así como a ella, a muchas chicas de su edad: si no tienes para darle de comer a uno, no tengas más hijos porque aparte de sufrir tú, también van a sufrir los niños. Dejen de estar teniendo niños, cuídense por favor en este momento”, sostuvo la artista.

“Mucha gente que viene de provincia está o vendiendo caramelos o está pidiendo dinero en la calle”, agregó.

Las palabras de Giovanna Valcárcel llegaron a los oídos de Magaly Medina, quien no dudó en arremeter contra la conductora.

“Eso les pasa a los de Latina por poner pura calabaza en sus programas periodísticos. ¿Cómo se les ocurre poner a comentar temas de pandemia, coronavirus, a personas calabazas?”, dijo la figura de ATV durante la transmisión de su programa Magaly TV, la firme.

Tras varios meses de las duras críticas de Magaly Medina, Giovanna Valcárcel rompió su silencio y aseguró que le sorprendieron las palabras de la conductora.

“Me parece increíble de ella porque hemos conversado y reído muchísimo. Cuando me enteré que ella me había dicho que era una calabaza… nadie es perfecto, el señalar es un doble juego, Ahora me pueden señalar a mí y luego a ella”, contó a La República.

Asimismo, señaló que ella no es de mantener rencores y no celebra la desgracia del otro, ya que tiene bien claro que en este mundo todo da vueltas.

“Cuando le pasó de las cuentas hackeadas jamás dije ‘bien hecho’ porque todo da vueltas en esta vida. Quien sabe y nos podemos cruzar en el mismo canal. La respeto y me quedo con la Magaly con la que yo me he reído mil veces y la hemos pasado muy bien”, manifestó.

