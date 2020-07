El cómico José Luis Cachay está decidido a enfrentar al coronavirus en las calles porque tiene que trabajar para su familia. Su hermano ‘Puchito’ continúa internado por COVID-19 en una clínica que le exige 13.000 soles para su tratamiento.

El humorista reveló que estuvo vendiendo chocolates en la vía pública, pero ahora volverá a la venta de frutas. Además, contó que se sometió a la prueba de descarte de coronavirus.

El cómico Jose Luis Cachay volvió a las calles para seguir trabajando en la venta frutas. Foto: La República

“Me hicieron la prueba rápida, gracias a Dios salió negativo. Por eso, volví a la calle a seguir trabajando. El Señor me cuida. Vendo chocolates, pero ya se acabaron los productos, volveré a ofrecer frutas”, expresó en una entrevista para El Popular.

Cachay aseguró que no teme contagiarse de la COVID-19, pues confía en la decisión de Dios. “El único temor que tengo es fallarle a mi familia, que no tengan qué comer, ese es mi verdadero temor. Dios me está cuidando, si me contagio será su voluntad. Me alimento bien, uso mascarillas y mantengo mi distancia de metro y medio”, respondió el cómico.

Cachay habló sobre la salud de Cesar Mori Cachay, más conocido como ‘Puchito'. Foto: captura Latina

También, habló sobre la salud de Cesar Mori Cachay, más conocido como ‘Puchito'. “No lo sabemos (si se contagió en la calle), la enfermedad está en el aire. Él sufre de asma y ganglios. Hay gente que no sale de casa y se contagia igual”, señaló.

“Está recuperándose, no sabemos de dónde sacaremos los 13.000 soles que nos pide la clínica para pagar. Vendiendo frutas y chocolates a las justas alcanza para comer”, finalizó el comediante.

