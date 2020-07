Angie Arizaga llora en vivo al hablar sobre su familia: “Gracias a Dios los tengo cerca” [VIDEO]

Angie Arizaga tuvo un enlace en vivo con el programa En boca de todos donde habló sobre cómo le ha cambiado la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia.

La chica reality no pudo evitar las lágrimas al rescatar que lo más importante para ella era tener cerca y bien a sus seres queridos.

Angie Arizaga llora en vivo por estar junto a su familia durante cuarentena en entrevista con En boca de todos. Foto: Captura América TV.

“Estar en familia es lo mejor de esta cuarenta. Los domingos son los más bonitos […] Costumbres que tenía de niña que hoy en día las vuelo a hacer y eso me encanta”, comentó la modelo, con la voz quebrada, a los conductores Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

Asimismo, Angie Arizaga señaló que está aprendiendo a quedarse con lo mejor de cada experiencia. Además, indicó que en la actualidad disfruta más de las cosas.

“Yo siento que me dedicaba mucho al trabajo y tal vez no disfrutaba de las cosas. Hoy en día disfruto cada cosa que hago, aprendo y me muestro tal y como soy sin miedo a nada. Este ha sido un aprendizaje bueno para mí”, indicó la expareja de Nicola Porcella.

“Me siento una mujer más fuerte, madura y consciente. Sigo aprendiendo un montón. Estoy agradecida con el público, mi familia y mi entorno”, agregó.

Angie Arizaga se quiebra durante entrevista. Foto: Captura América TV.

Angie Arizaga manifestó su felicidad por tener cerca a su familia durante la cuarentena, pero confesó que le dolió no poder acercase a ellos desde que empezó a asistir a Esto es guerra.

“Mi papá, mi mamá y mis hermanas son importantes para mí. Fue complicado cuando empecé a trabajar porque evité el contacto con mi papá por precaución. Me chocó, pero gracias a Dios los tengo en mi casa y cerca. Valoro eso y como se han dado las cosas. Mi familia me entiende”, indicó la modelo mientras se limpiaba las lágrimas.

