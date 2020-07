Luego de terminar las quimioterapias, la actriz Anahí de Cárdenas lució su nueva cabellera a través de unas fotos en Instagram. Allí, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre lo importancia de aceptarse a uno mismo.

La intérprete de No me digas solterona confesó que sintió miedo por quedarse sin cabello debido al tratamiento para luchar contra el cáncer de mama, enfermedad que contrajo en 2019. “¡Y así como si nada, de un día otro, me empezó a salir pelo!”, inicia su mensaje.

Anahí de Cárdenas se quedó sin cabello debido al tratamiento para luchar contra el cáncer de mama. (Foto: Instagram)

“No está de más decir, que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo. No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lastima”, reveló la actriz peruana.

Luego, recomendó parar con esos “pensamientos que nos invaden, mirarnos al espejo y poder decir : yo te acepto, yo te amo y así estás perfecta”

“Porque la aceptación y el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis”, agregó.

Confiesa que se miró al espejo y notó los “huecos de pelo”, pero no se amilanó y decidió amarse más a sí misma. “Sin cejas ni pestañas y me dije: ‘te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada más y aún sin accesorios te quiero'”, señaló la actriz.

Anahí de Cárdenas luce su nueva cabellera y confiesa que sintió miedo. Foto: Instagram

Anahí de Cárdenas sugirió a sus seguidores que se elogien a sí mismos frente a su reflejo. “Te invito a mirarte en el espejo y decirte algo bonito, o a escribir 5 cosas que amas de ti. Hazlo. Verás que ayuda”, finaliza el mensaje de la intérprete, que se viene recuperando de la enfermedad.

Anahí de Cárdenas sugirió a sus seguidores que se elogien a sí mismos frente a su reflejo. Foto: Anahí de Cárdenas Instagram

