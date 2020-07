Actor Toño Mauri es internado por COVID-19: “Sigamos pidiendo por el fin de esta pandemia”

La noticia de que el actor Toño Mauri fue internado en Miami por coronavirus conmociona México. Según la prensa mexicana, el artista se sometió a terapia intensiva en un hospital de Miami para superar la enfermedad.

El reconocido intérprete de telenovelas como Teresa y Simplemente María se pronunció en su cuenta de Instagram. Su mensaje también fue compartido por su hijo Antonio.

Actor Toño Mauri es internado por COVID-19. Foto: archivo

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día”, inicia el comunicado.

“Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri”, se lee en su cuenta de Instagram.

Antes de ser hospitalizado, el actor mexicano reveló que él y su familia dieron positivo a COVID-19. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo. Hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, reveló para TV Azteca.

Los seguidores del artista se alarmaron luego de que la conductora de televisión Martha Susana mencionara que uno de los actores de la serie de Luis Miguel, donde participó Toño Mauri, había empeorado su salud.

