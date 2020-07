Este 29 de junio se dio a conocer que el cantautor de 71 años, Joaquín Sabina, y la fotoperiodista peruana Jimena Coronado contrajeron matrimonio en España tras 25 años de relación.

Fue una boda íntima celebrada con muy pocas personas, donde estuvo presente Joan Manuel Serrat, gran amigo del intérprete, así como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

¿Quién es Jimena Coronado?

Jimena Coronado es una fotoperiodista peruana de 51 años. Nació en Lima y es hija de Pedro Coronado Labó, economista y ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

Trabajó varios años como fotoperiodista en el diario El Comercio, y fue mediante su labor que conoció al cantante español Joaquín Sabina en 1994. Él se encontraba alojado en el Hotel Sheraton y ella debía ir a hacerle una sesión fotográfica.

“En un momento yo le saqué al balcón para hacerle una foto con Lima de fondo y entonces él aprovechó para saber dónde iba a tomar una copa después”, recordó la reportera gráfica durante una entrevista en Canal+.

Sin embargo, no fue recién hasta en 1999 cuando su relación amorosa empezó porque “ella se echó novio y yo me eché novia”, explicó Sabina. Desde entonces, el cantante puso un poco más de orden a su agitada vida: no solo le ayudó con su depresión y sus adicciones, sino que se convirtió en la representante y fotógrafa oficial del músico.

En diversas entrevistas, el artista ha confesado que en más de una ocasión Jimena Coronado “le salvó la vida”.