Adolfo Bolivar a Mayra Couto: “Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema”

Adolfo Bolívar, durante la emisión de su programa de radio, le dejó un fuerte mensaje a Mayra Couto tras su polémico comentario sobre las donaciones que realizó el Papa al pueblo latinoamericano. El locutor dejó su apreciación por la burla que realizó en redes la joven actriz.

Como se recuerda, el líder de la iglesia católica hizo un gran aporte en esta pandemia al enviar 27 respiradores artificiales. Esto con la finalidad de ayudar a los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales.

Mayra Couto sigue dando que hablar por su burlas a los donativos del Papa. Foto: Instagram

Ante esto, Mayra Couto se pronunció en Twitter ‘riéndose’ de este donativo. “Solo 27, Ja, ja, ja”, escribió la recordada ‘Grace’ de Al fondo hay sitio.

En ese sentido, el comunicador dijo que lo mejor para ella era “quedarse callada”, pues recibió un sinfín de críticas en la red social.

“Refiriéndonos solamente al ‘ja, ja, ja’, no es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema”, dijo Adolfo Bolívar.

Mayra Couto

“Para los familiares, para la gente que espera desesperadamente, un respirador, un auxilio, un ventilador para poder salvarse de la muerte, ese ‘ja, ja, ja’… Yo entiendo su ‘pudo ser más’ por el dinero, pero todo tiene un momento y todo tiene lugar. Es como un chiste en un velorio, no es pues”, agregó el locutor radial en su programa del último martes.

Como se recuerda, otro periodista que se pronunció sobre este hecho fue Michael Succar. “Siempre es más fácil criticar. Incluso sin mayores argumentos. Si no puedes sumar, tampoco restes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Michael Succar en Twitter

