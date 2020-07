Mauricio Diez Canseco se conectó a través de una videollamada con el programa de Magaly Medina, durante la emisión del último martes. En el enlace también se encontraba su hija Camila, quien recientemente habló sobre el nuevo giro de la cadena de restaurantes Rústica.

Desde Cuba, el empresario pizzero habló sobre cómo afectó el estado de emergencia a su negocio. Por tal motivo, junto a su primogénita decidieron cambiar el concepto de venta de comida a convertirse en un minimarket.

Mauricio Diez Canseco renueva Rústica con un nuevo emprendimiento

En conversaciones con Magaly medina, el popular ‘Brad Pizza’ se mostró orgulloso porque su hija Camila ahora lleva las riendas de la empresa. Según contó, ella fue quien se le ocurrió la idea de reinventarla y transformarla en una tienda de abarrotes.

“Me da mucha felicidad, y te lo digo delante de todo el país. Yo te agradezco mucho. Tú sabes que yo te amo más que a mi vida misma. Te agradezco que hayas sacado esa valentía [...] En esta pandemia tú has sacado algo que has puesto al frente”, dijo Mauricio Diez Canseco con una voz entrecortada.

La hija del pizzero confesó que heredó el corazón solidario de su padre. Foto: Camila Diez Canseco Instagram

“Sé que vas a los programas porque nuestra especialidad es vender. Sabes que cuando uno vende crea puestos de trabajo. Así que Camila, gracias. Extraño estos momentos, hace cien días que no te veo”, agregó el empresario, quien se conmovió y no pudo evitar las lágrimas.

“Gracias por estas palabras. Quizá al inicio era más inmadura. No di la talla. Ahora intento serlo; quizá no pueda ser como tu porque no tengo la experiencia pero intento dar el nivel y hacerte sentir orgullosa”, le respondió su hija.

