Tras la cancelación de los conciertos por la pandemia, la cantante de cumbia Marisol ahora se dedica a la siembra de alimentos como verduras y hortalizas, palta, mamey y limones.

La popular ‘Faraona de la cumbia’ contó que gracias a que sus padres le enseñaron a tener ahorros cuando era joven, pudo comprar una hectárea de chacra en Jayanca, en el departamento de Lambayeque. “Vivo de lo que me da la chacra”, confesó en una entrevista para El Popular.

La cumbiambera reveló que desde inicios de la cuarentena se empezó la cosecha. “En verano cosechamos mango, ciruelas. Ahora estamos en temporada de palta, mamey y limones. Vamos a sembrar verduras y hortalizas. Tenemos más tiempo para trabajar la tierra”, señaló.

Junto a su familia, ha proyectado vender más alimentos. “Sí sale bastante, se vende. De eso se encarga mi hermano. Si tuviera más cantidad, venderíamos más. En eso estamos ahora, queremos producir más”, agregó.

Sobre la cancelación de los conciertos, Marisol confesó que ha tenido que dejar de pagar a sus músicos por la falta de ingresos.

“Yo me preocupo por mis músicos, trabajabamos viernes, sábados y domingos. Les pagaba semanalmente, pero no hay ingresos. Al inicio de la pandemia les daba algo, pero ya no puedo porque también tengo mis gastos”, expresó.

Además, Marisol respondió a las críticas por pedir al Gobierno que se permita conciertos con 1.000 personas. “Yo no pido para mí, he podido ahorrar, ahora vivo de mi chacra, yo pido por mis músicos. Hace unas semanas hice un show virtual con mi animador, no nos fue bien por fallas de internet, pero algo salió para los músicos”, concluyó.

