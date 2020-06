Magaly Medina reconoció que celebró el cumpleaños de su cuñada en plena cuarentena, tras recibir fuertes críticas en las redes sociales al difundirse un video viral de sus historias de Instagram.

La conductora de televisión asegura que tomó las medidas de prevención para que su familia ingrese a su domicilio. Incluso, afirmó que todos se sometieron a la prueba de descarte por COVID-19.

Alfredo Zambrano y Magaly Medina

“Fue por sus 50 años. Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19 porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos”, expresó la presentadora de Magaly TV, la firme para Trome.

También, respondió a las críticas por la salida de su esposo Alfredo Zambrano, quien fue captado sin mascarilla en una reunión con sus amigos durante el estado de emergencia.

“Mira, la gente ya se reúne con su familia más cercana y hace tiempo que dejé de criticar porque nadie respeta”, señaló la conductora de TV.

Magaly Medina evitó defender a su pareja, pero reveló detalles de la reunión del notario.

“Fue un almuerzo, cumpleaños de uno de sus amigos, tengo entendido que eran cuatro personas, pero no puedo responder por otra persona, respondo por mí y mis acciones; así ha sido a lo largo de mi carrera y cualquier otra cosa lo resolveré en privado, más no puedo comentar. Tendrías que preguntarle a él, yo asumo la culpa por mis decisiones no las decisiones del resto, eso es lo que hace un adulto”, declaró la presentadora.

