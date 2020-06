Juan Gabriel y los más grandes secretos que guardó hasta el fin de sus días

View this post on Instagram

"Cuando tu estas conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido" -🎼 Abrázame Muy Fuerte . . #JuanGabriel #AbrazameMuyFuerte #CancionesdeAmor #Mexico #Leyenda #PorLosSiglos #EternamenteJuanGabriel