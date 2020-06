El emporio comercial de Gamarra reabrió sus puertas el pasado lunes 22 de junio, pese a la pandemia. Los empresarios deben pasar por un proceso para la apertura de sus locales que exige un protocolo de seguridad contra el coronavirus.

De esa manera, nos preguntamos: ¿Qué pasó con los negocios que los famosos inauguraron en Gamarra? Aquí una lista sobre las figuras del espectáculo que fracasaron y quiénes continúan adelante con su marca.

Alejandra Baigorria anuncia reapertura de tienda en Gamarra

Hace unos días, la integrante de Esto es guerra, empresaria y modelo envió un mensaje desde las calles de Gamarra en su primer día de reapertura. Allí, aseguró que está evaluando todo el protocolo de seguridad que aplicarán para prevenir el coronavirus.

Alejandra Baigorria incursionó en el negocio de ropa desde los 18 años, cuando revendía prendas en las universidad, hoy tiene más de 7 tiendas, 4 de ellas en el emporio comercial.

Alejandra Baigorria anuncia reapertura de tienda en Gamarra Foto: Alejandra Baigorria Instagram

Milett Figueroa lanza marca de jeans (2015)

En 2015, la modelo Milett Figueroa sorprendió al mostrarse como emprendedora de un negocio llamado Hammer Jeans by Milett Figueroa en el Emporio Comercial de Gamarra.

Sin embargo, después de tres años, reveló que solo era imagen de la marca de jeans y que su contrato con la empresa había terminado. Incluso, pidió que no se la vinculen más con Hammer.

“El presente comunicado es para dejar constancia pública que el contrato de prestación de imagen con la marca Hammer jeans ha concluido hace más de 1 año y que no ha sido renovado hasta el día de hoy, quedando a la espera del retiro de mi imagen y nombre de los locales y publicidad correspondientes. Por lo tanto, no me une ningún vínculo laboral con dicha marca”, escribió la modelo en Twitter.

Milett Figueroa lanzó negocio de jeans como imagen de la marca. Foto: Facebook

“Por lo tanto, quiero dejar en claro que la marca nunca ha sido de mi propiedad, solo autoricé el uso de mi imagen y nombre como modelo de fotos y material publicitario. De tal manera, que el manejo interno de la marca, así como de sus instalaciones y personal de allí labore le compete únicamente a sus dueños, gracias”, añadió.

Jazmín Pinedo y su línea de ropa (2016)

La conductora de Esto es guerra, Jazmín Pinedo, ha presentado su línea de ropa en el emporio comercial de Gamarra en varias ocasiones desde el 2016.

La marca se llama Vintage29 y esta continúa en colaboración con la popular ‘Chinita’, quien a través de sus redes sociales luce los últimos modelos. Por el momento, el negocio se encuentra cerrado debido a la pandemia, pero según su página de Facebook sigue ofreciendo productos a sus clientes.

Brunella Horna continúa en Gamarra desde hace 5 años

En 2015, la modelo Brunella Horna, conocida por su relación amorosa con el ‘Rey de los cueros’ Renzo Costa, inauguró su tienda de ropa en Gamarra. La madrina fue su exsuegra, la madre del empresario.

Brunella Horna continúa en Gamarra desde hace 5 años. Foto: Instagram

Desde allí, no paró de lucir los modelos de la línea de prendas en sus redes sociales, además, de abrir locales en reconocidos centros comerciales.

Según la página de Instagram de la marca que lleva su nombre, la venta se está realizando online a través de su página web debido a la pandemia.

Korina Rivadeneira inauguró tienda de jeans (2019)

En febrero de 2019, la esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira, inauguró la tienda Shava Jeans. Sin embargo, ella solo fue como imagen de la marca, mas no como dueña de la empresa.

“Tienen mucha variedad porque no es mi marca, pero si quieren la compartimos no tengo ningún problema”, expresó la modelo entre risas al abrir el local en Gamarra.

Ahora la marca de ropa continua vigente, pero solo realiza venta online a través de WhatsApp.

