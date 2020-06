Pamela Franco y Christian Domínguez iban a contraer matrimonio este año 2020, pero tuvieron que cancelarlo. Así lo confirmaron durante una entrevista para el dominical Día D.

Pese a que llevan seis meses de relación, la pareja ya había planeado darse el “sí” en el altar. Según ellos, la convivencia durante la cuarentena los ha unido como un matrimonio.

“Supuestamente la boda iba a ser en noviembre, pero de pronto pasó todo esto (la pandemia), así que vamos a tener que postergarlo para el próximo año. Ya casi somos un matrimonio, vivimos juntos y emprendemos negocios en sociedad”, señaló el líder de la Gran Orquesta Internacional para ATV.

Por su parte, Pamela Franco aseguró que admira al cumbiambero por cuidar de sus dos hijos, con quienes tiene buena relación.

“Christian es una persona muy comprometida con su familia, él no se descuida y está pendiente de ellos, no solo en un tema emocional, sino también económico. He tenido oportunidad de conocer a sus hijos y son niños súper lindos”, expresó la integrante de Alma Bella.

A través de las redes sociales, la pareja demuestra el amor que sienten el uno por el otro con románticos mensajes. Incluso, hacen videos en TikTok, donde ya cuentan con una legión de seguidores.

