Beyoncé reivindica la lucha antirracista

La gala más importante de la música y el entretenimiento afroamericano, los BET Awards, se realizó de forma virtual y tuvo como estrella a Beyoncé, quien recibió un premio por su filantropía, pero también anunció ‘Black is King’, el álbum visual que trabajó con Disney inspirado en la película El rey león. La producción reivindica la lucha antirracista y tiene a la cantante como directora, guionista y productora ejecutiva.

“Los viajes de las familias negras a lo largo del tiempo son honrados en una historia acerca del trascendental viaje de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia. Sus antepasados le ayudan hacia su destino y, con las enseñanzas de su padre y la guía de su amor de infancia, alcanza las virtudes necesarias para reclamar su hogar y su trono”, dice Disney en un comunicado.

Durante la transmisión de la ceremonia de casi tres horas, que contó con una conmovedora presentación de Alicia Keys; Michelle Obama participó para entregarle el Premio Humanitario a Beyoncé: “Para mi niña, solo quiero decir que me inspiras”. Tras ello, la cantante dio un mensaje dedicado al movimiento Black Lives Matter, que salió a las calles por la muerte de George Floyd. “Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas ahí afuera que me han inspirado protestando y luchando por el cambio. Nuestras voces se están escuchando. Y están demostrando a nuestros antepasados que sus luchas no fueron en vano”.

Elecciones: “Nuestra vida depende de ello”

En otra parte de su discurso, la cantante manifestó su posición política acerca del futuro de Estados Unidos. “Tenemos otra cosa más que necesitamos hacer para irrumpir con nuestro verdadero poder: votar. Los animo a continuar tomando acciones, a continuar para cambiar y desmantelar un sistema racista y desigual. Hay gente que espera que nos quedemos en casa durante las elecciones. Tenemos que votar como si nuestra vida dependiera de ello, porque depende de ello”.

La edición 20 de los premios BET pasará a la historia también por haber sido virtual (algo que se repetiría en las próximas ceremonias) y porque la hija de la cantante con el rapero JayZ, Blue Ivy, se convirtió en la persona más joven en ganar un premio BET.

La niña de 8 años se llevó a casa el galardón por su colaboración con Beyoncé en la canción ‘Brown Skin Girl’, que aparece en el álbum ‘The Lion King: The Gift’.Pero este no es el primer premio que gana, Blue Ivy fue galardonada como compositora a sus 7 años. Con esa canción debutó en el N° 76 de la lista Billboard Hot 100 en el 2019 y ganó el Premio Ashford & Simpson Songwriters en los Premios BET Soul Train Awards y el Premio Dúo, Grupo o Colaboración Sobresaliente en los Premios NAACP Image Awards 2020.

