Adal Ramones sobre Nicola Porcella en Guerreros 2020: “No he encendido la televisión”

Nicola Porcella causó gran revuelo en México tras su llegada al reality Guerreros 2020. Sin embargo, para Adal Ramones no fue así. Durante una entrevista con un medio peruano, el presentador aseguró que no lo conoce ni estuvo al tanto de su llegada al país azteca.

En el diálogo, el mexicano fue consultado sobre el competidor y su presencia en el programa que se emite por Televisa. “No lo he visto. Si está por acá trataré de monitorearlo”, sostuvo el conductor de televisión..

Adal Ramones aseguró que no ve Guerreros 2020 ni conoce a Nicola Porcella. Foto: Instagram

En ese sentido, confesó que no ve la televisión, ni está al tanto de los programas en señal abierta.

“Tengo que admitir que no he encendido la televisión. He visto un par de series o cosas así pero la TV abierta no la encendí para nada”, agregó Adal Ramones a Radio Capital.

Como se recuerda, hace unas semanas Nicola Porcella viajó a México para sumarse a Guerreros 2020, la versión mexicana del reality Esto es guerra. Su llegada al país norteño trajo más de una sorpresa por lo polémico que fue el traslado.

El modelo peruano viajó en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, y los vuelos internacionales solo eran permitidos para motivos de repatriación. Esto le generó una serie de críticas.

Magaly Medina sostuvo en su programa de televisión que Nicola Porcella habría viajado en un vuelo humanitario. Sin embargo, tras su llegada, se mostró optimista en sus publicaciones de Instagram.

“Se empieza de nuevo con la mirada en la cima. Cuando dudes recuerda que ya lo lograste antes, y que el ave fénix siempre vuelve a nacer”, escribió en su cuenta oficial.

Nicola Porcella se luce en estudios de Televisa. Foto: Captura Instagram

