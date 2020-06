Yo soy: Grandes batallas volvió a generar el asombro de los fans. En una de las últimas ediciones del programa, Carloman Fidel (imitador de Enrique Bunbury) asumió el reto de meterse en la piel de Sandro.

Para este desafío, el artista escogió interpretar la canción “Por ese palpitar”, uno de los clásicos temas del recordado cantante argentino.

Imitador de Enrique Bunbury sorprende con imitación de Sandro en Yo soy: Grandes batallas

A solo segundos de iniciar su presentación como ‘Sandro', Carloman Fidel cautivó a los integrantes del jurado, pero fue al momento de entonar la frase “Tus labios de rubí” que consiguió una gran similitud con la voz del original.

Al ver esta escena, a modo de broma, Tony Cam (imitador de Sandro) fingió pedir que corten la escena ante la posibilidad de que su compañero supere su imitación.

La reacción del imitador oficial de Sandro no pasó desapercibida por Ricardo Morán ni Maricarmen Marín, pues ambos empezaron a señalarlo con sonrisas un tanto burlonas. Inclusive, el último le escribió el mensaje “Fuiste Tony”

Carloman Fidel también aprovechó la ocasión para bromear y, mirando a Tony Cam, entonó la frase “Tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más, igual que más me da”.

Al final de este show, el jurado se puso de pie y Cristian Rivero se acercó al imitador oficial de Enrique Bunbury para decirle: “Permíteme, voy a borrar la foto que tengo con Tony Cam”.

Recordemos que el pasado sábado en Yo soy: Grandes batallas, Jairo Tafur (imitador de Dyango) fue eliminado tras perder un duelo con Tony Cam.

