Los imitadores de José José y Enrique Bunbury protagonizaron un impactante enfrentamiento en Yo Soy: Grandes batallas, el cual tuvo un inesperado final.

El último lunes, Carlos Burga ‘José José' volvió al programa de Latina y retó a Carloman Fidel a un duelo en el escenario.

Para esta ocasión, el imitador oficial del ‘Príncipe de la canción’ decidió entonar “Desesperado”, una de las canciones más emotivas del recordado cantante mexicano; mientras que el intérprete de Enrique Bunbury se jugó su permanencia en Yo Soy: Grandes batallas con el potente tema “Avalancha”.

Al término de ambas presentaciones, el jurado halagó a ambos participantes al mencionar que sus imitaciones fueron más que perfectas.

“Impecable presentación, Carlos Burga, intacto el personaje, te lo conoces como si fuera tu esposa, tus hijos, me gustaría que nos sorprendas un poquito más. Carloman, muy buen trabajo, muy arriesgado sacarte la casaca y cantar así, muy bien matizado el personaje, controlado, felicitaciones”, dijo Katia Palma.

“‘José José‘, tus grandes fortalezas, el matiz, la interpretación, el peso escénico, la madurez de comunicar del personaje acompañado por una gran técnica vocal es lo que siempre te ha diferenciado, muy buen trabajo. ‘Enrique Bunbury’, volvió esa energía, tu precisión de movimientos y tu fuerza muy bien utilizada en esta presentación”, detalló Maricarmen Marín.

Finalmente, Ricardo Morán añadió: “Carlos Burga, tu imitación tiene años de refinamiento, está muy pulida, la letra, la interpretación, los detalles, hoy me pareció un poco nasal, pero no estoy seguro, igual ha estado extraordinario. ‘Bunbury‘, impecable técnica, una fuerza muy grande, al detalle del personaje, contando la historia. Es lo más cercano a un empate que he visto en lo que va de la temporada”.

Luego de algunos segundos de tensión, Katia Palma votó a favor del imitador de Enrique Bunbury, mientras que Ricardo Morán y Maricarmen Marín se decidieron por el intérprete de José José, quien ocupó la silla de grandes imitadores que tenía Carloman Fidel en Yo Soy: Grandes Batallas.

