William Levy recuerda su infancia en Cuba: “Con un pan por persona al día, siempre tenía hambre”

El reconocido actor William Levy compartió un extenso mensaje en Instagram para contar los dramáticos episodios que vivió a lo largo de su infancia en Cuba.

Miles de fans quedaron sorprendidos al enterarse que el galán de telenovelas mexicanas como Sortilegio y Triunfo del amor nació en el seno de una familia humilde, por lo que pasó hambre en más de una ocasión.

“Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la más fácil. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre”, relató.

William Levy también reveló que, a raíz de las carencias, sus familiares y amigos se las ingeniaban para poder crear nuevos artículos de higiene y hasta entretenimiento.

“No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar”, indicó en Instagram.

Esta dura situación llevó al actor a tomar la decisión de abandonar su país y, al igual que muchos migrantes, enrumbar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

“Me di cuenta de que mi única esperanza era abandonar el país. Pasé mis días contemplando el océano y soñando con algún día llegar a los Estados Unidos de América, un país donde todo es posible. Ayer se cumplió el 25 aniversario del día en que ese sueño se hizo realidad. No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos, el cielo es el límite”, expresó.

Finalmente, William Levy dedicó unas líneas de su post en Instagram a agradecer a sus fans en todo el mundo por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera como actor.

