Rosángela Espinoza confiesa que su novio se incomodó por comentario de ‘Carloncho'

‘Carloncho’ asistió el pasado jueves como invitado especial a Esto es guerra para presentar el segmento ‘No digas sí, no digas no', en el que participó su expareja Rosángela Espinoza.

La ‘Chica selfie’ perdió dicho reto y el conductor de En boca de todos, de forma sarcástica, dijo: “Esta chica más que revancha, creo que quiere un ‘remember‘”.

Rosángela Espinoza y 'Carloncho'

Este comentario no causó molestia alguna en la modelo, pues ella aseguró que lo tomó tal y como lo que era: una broma de ‘Carloncho‘. “No sé. Lo escuché cuando estaba aquí (detrás de escena), por eso pedí la revancha. Todo en buen sentido del humor, no quiero molestar a nadie. ¿Para qué incomodarse? Dejarlo ahí. No levantar más polémica”, detalló en América Espectáculos.

Sin embargo, las palabras de ‘Carloncho’ en Esto es guerra si terminaron por provocar la incomodidad del empresario Victor Hugo Dávila, novio de Rosángela Espinoza. Así lo hizo saber la propia ‘Chica selfie‘. “Él me dijo ‘¿qué pasó?‘ y le contesté ‘Ay, amor, hay cosas que no puedo controlar‘ y ya normal, él sabe cómo soy, respeta mi trabajo y no me hace problemas. Si ve algo fuera de lugar, sí me comenta”, detalló.

Pese a este inconveniente, Rosángela Espinoza aún tiene una relación sólida con su novio y es por esta razón que ambos están cerca de celebrar su segundo aniversario como pareja. “Dos años. Quiero mantenerlo así, bonito, escondidito, todo está muy bien. Gracias a Dios me está yendo súper bien”, expresó la chica reality, bastante emocionada.

