Giovanna Valcárcel encara a Maricarmen Marín: “Si quieres también te quedas con mi bloque”

Las conductoras de Mujeres al mando tuvieron un cruce de palabras en vivo. La actriz Giovanna Valcárcel, encargada del bloque de espectáculos, lanzó una fuerte frase a su compañera Maricarmen Marín por interrumpirla.

Todo empezó cuando al terminar un informe sobre el programa Yo Soy, las tres presentadoras empezaron a bailar. Luego, la actriz cómica empezó a hablar, pero la cantante de cumbia la interrumpió de forma abrupta.

Giovanna Valcárcel, conduce el bloque de espectáculos en Mujeres al mando. Foto: archivo

La cámara de Mujeres al mando dejó de captar a Giovanna Valcárcel y pasó a enfocar a Maricarmen Marín, dejando a la comediante con la palabra apunto de ‘salir de su boca’.

“Hoy lo sabremos, no se puede perder Yo Soy: grandes batallas a las 8:30 de la noche”, expresó la cumbiambera. En seguida, la actriz, fiel a su estilo sacástico, le dijo: “Si quieres también te quedas con mi bloque ah”.

“Me encantaría”, respondió la conductora de Mujeres al mando. Luego, Giovanna Valcárcel decidió volver a lanzar un comentario: “Ay prueba chiquitita, todo se puede”

Cabe recordar que hace una semana, Cathy Sáenz criticó la conducción de las figuras de Mujeres al mando. Para la expresentadora de Latina, ellas no funcionan porque “los vínculos están flojos”.

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, Mujeres al mando, actualmente no está cumpliendo con todos los requisitos porque no hay muchos vínculos ahí, no son tan amigas, no hay enemistad. Tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, no son primas. Es como que los vínculos están medios flojos”, expresó la exconductora de Latina a través de Zoom.

