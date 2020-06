Magaly Medina sobre Tiktok de Yahaira Plasencia: “Hay que dejar de ser hipócrita” [VIDEO]

El último lunes en Magaly TV, la firme, Magaly Medina habló acerca de los comentarios que hizo Daniela Darcourt al revelar cómo se originó su distanciamiento con Yahaira Plasencia.

Al enterarse que la intérprete de “Señor mentira” afirmó que le negaron presentarse en El artista del año porque la ‘Reina del totó' así lo pidió, la conductora señaló “Debe tener razón porque nunca antes había contado con tanto detalle cuál era la razón por la que se habían distanciado”.

Luego de ello, la ‘Urraca‘ presentó un Tiktok que realizó Daniela Darcourt, preguntándose si el mismo sería una indirecta para la intérprete de “Cobarde”. En dicho video, la salsera comentaba “La envidia es un sentimiento maravilloso, siempre que yo lo provoque”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Magaly mostró otro Tiktok en el que Yahaira Plasencia aseguraba que le fascinaba estar en boca de todos.

“Estoy acostumbrada a que hablen de mí, de frente o a mis espaldas; la verdad, me da exactamente igual, es más, me fascina, tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar”, decía la cantante.

Al ver dichas imágenes, Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia y le recordó que, hace solo unas semanas, esta le envió una carta notarial por supuestamente poner en duda su credibilidad y estado de salud.

“Ay, si te fascinara no irías amenazando con demandas ni con cartas notariales a nadie. Hay que dejar de ser hipócritas. En los Tiktoks, por lo menos, hay que ser un poco más honesto, dejarse de caras largas y de dobles morales. A la única que le fascina que la critiquen es a mí”, manifestó la ‘Urraca’ fiel a su estilo en Magaly TV, la firme.

