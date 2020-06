Joaquín Sabina sobre su amor con Jimena Coronado: “Es un milagro”

Este lunes 29 de junio se dio a conocer que la relación entre el cantante Joaquin Sabina y la fotoperiodista peruana Jimena Coronado ha dado un paso importante tras contraer matrimonio en España.

Es por ello que medios locales se han encargado de reiterar las palabras de amor hacia su ahora esposa, cuando en agosto del 2017, el cantante llegó a Lima para presentar su disco ‘Lo niego todo’. Fue en dicha fecha que conversó con una revista local sobre cómo mantener una relación sentimental.

PUEDES VER Joaquín Sabina y Jimena Coronado se casan en secreto luego de 25 años de relación [FOTOS]

El intérprete de 71 años señaló en aquella ocasión que el amor que siente por Jimena Coronado es “un milagro”, debido a que, según él, cuidar una relación es casi imposible.

Jimena Coronado y Joaquín Sabina

Al recordar que anteriormente mencionó que la amistad “es el amor sin sexo”, se le preguntó al español si ese es su secreto con su novia, a lo que él no dudó en responder.

“Ese no es mi secreto: esa es la desgracia de la vejez. ¿Por qué es tan difícil mantener una relación? Es casi imposible. Con Jimena, por ejemplo, es una relación increíble. Yo, además, viajo con ella. Si ella no viniera, yo no iría. Sí: este amor que nos tenemos es un milagro”, manifestó para Somos.

Asimismo, Sabina fue consultado si la amistad con Jimena es la fórmula para que una relación dure para siempre. El intérprete de “Contigo” afirmó y consideró que es “estupendo”.

Jimena Coronado y Joaquín Sabina

“Claro que sí, es estupendo cuando se convierte en amistad. La pasión dura lo que todos sabemos; es decir, muy poco. Si el amor sobrevive, entonces es un amor en serio y un compañerismo sin límites”, aclaró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.