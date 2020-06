La cantante de salsa Daniela Darcourt habló sobre su rivalidad con Yahaira Plasencia y de cómo se originó en el reality El artista del año. La joven brindó una entrevista a Julián Zucchi a través de Instagram, allí lo confesó todo.

Según la intérprete de “Señor Mentira”, hubo actitudes de la popular ‘Reina del Totó’ que no le gustaron luego de sufrir un incidente durante la emisión del reality de baile y canto.

“A mí si me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, expresó la cantante.

Yahaira Plasencia habría cancelado la presentación de Daniela Darcourt solo porque ella también iba a participar. Se trata de un reencuentro que jamás se dio en televisión.

“En la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, reveló Daniela Darcourt.

La salsera asegura que al enterarse la condición que había puesto Yahaira se indignó porque ella aún no la conocía. Además, por la pérdida de tiempo que invirtió en los ensayos. “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y le habían dado el gusto”, agregó.

Se quejó con la producción de El artista del año y desde allí inició la rivalidad entre ambas cantantes de salsa. “Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese ‘dime y direte’ que dura hasta ahora, pero ella hace cosas a su manera y yo, a la mía”, concluyó.

Por su parte, Yahaira Plasencia en varias ocasiones ha negado mantener una enemistad con Daniela Darcourt. “No tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso, pero no tengo ningún problema con nadie”, aseguró la pareja de Jefferson Farfán.

