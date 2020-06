“No te quedes en la ignorancia”: Bruno Pinasco responde a usuario que asegura que homosexualidad es una enfermedad

Bruno Pinasco quiso festejar el “Día del Orgullo Gay” con una publicación que invita a la reflexión acerca de este movimiento; sin embargo, no faltaron detractores que usaron la sección de comentarios para despotricar. Esta situación generó la incomodidad del presentador de Cinescape y optó por no quedarse calado.

“Si crees que es todo un gran chiste de gente escandalosa o un evento innecesario ¡Solo te pido que entres a Google e investigues de qué se trata todo esto! #loveislove” fue el mensaje que Bruno Pinasco escribió en su perfil de Instagram, acompañado de una imagen de un corazón con los colores característicos de la bandera de la comunidad LGBTIQ+.

Los seguidores de la figura de América Televisión apoyaron su post con cientos de mensajes halagadores. Pese a ello, no faltaron quienes criticaron la celebración y Bruno Pinasco no dejó pasar la oportunidad para responder.

Foto captura: Bruno Pinasco Instagram

“Deberían entender y respetar. Debe ser feo tener esa enfermedad”, dijo un usuario. Al percatarse del sarcástico comentario, el hijo de ‘Rulito’ Pinasco recomendó al cibernauta que investigue para que “no se quede en la ignorancia”.

“¿Me mandas el archivo de la Organización Mundial de la Salud donde dice que (la homosexualidad) es una enfermedad? ¿Sabías que no existe tal informe? No hay una sola entidad seria en este planeta que así lo diga. Te invito a entrar a google y averiguar. No te quedes en la ignorancia”, fue la respuesta de Bruno Pinasco.

Foto captura: Bruno Pinasco

