Shakira papá de J Balvin ataca a la cantante y asegura que ella es exitosa gracias al reggaetón

El pasado miércoles 24 de junio, Shakira y J Balvin se convirtieron en los personajes más mencionados en las redes sociales a raíz de una supuesta burla del intérprete de “Mi gente” a su colega durante una entrevista en vivo.

Todo empezó cuando Will.i.am., Maluma y J Balvin hablaron con Billboard sobre el nuevo disco de los Black eyed peas. Durante la entrevista, José Álvaro Osorio Balvín se burló del trabajo de su compatriota en el nuevo material de la agrupación.

Los fanáticos de Shakira no tardaron en volver tendencia el hashtag #JBalvinIsOverParty (J Balvin, se acabó la fiesta) para arremeter contra el colombiano por el supuesto desaire a la intérprete del “Waka waka”.

En medio de todo el escándalo ocasionado, Alvaro Osorio, padre de J Balvin, salió en defensa de su hijo con una publicación desde su cuenta de Instagram y respuestas a los usuarios.

“La verdad os hará libres. La mejor arma para defenderse de la mentira es el silencio. J Balvin como ser humano no es perfecto, pero sí un gran triunfador y va enfocado respetando siempre a sus referentes musicales. Sabemos cambiar el odio por amor”, escribió el señor acompañado de un video donde el cantante señalaba su admiración por grandes artistas latinas, entre ellas a Shakira.

Algunos usuarios comentaron que las palabras del colombiano se malinterpretaron, mientras que otros lo siguieron atacando.

“Cuando J Balvin tenga una Grammy será una gran estrella”, comentó un seguidor.

Alvaro Osorio no tardó en responder aseverando que Shakira no hubiera llegado lejos si no cambiaba de género musical.

“No digas eso mi rey. Que si Shakira no hubiese hecho reguetón, ya estaría apagada. Aprenda. Y ella lo hace súper”, escribió.

La repuesta del papá de J Balvin generó una ola de mensajes en su contra y le pidieron que no siga defendiendo a su hijo porque lo está dejando mal parado.

Shakira ignora la polémica con J Balvin

Shakira no se ha pronunciado sobre las supuestas burlas de J Balvin y de los ataques que viene recibiendo su colega en redes.

La cantante fue captada en una playa de Barcelona junto a sus dos hijos Milan y Sasha.

