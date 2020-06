‘La Pánfila’ tras superar el coronavirus: “La vida no tiene precio”

Tras varias semanas de tensión y preocupación, María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, reveló que ella y su familia superaron el coronavirus.

La actriz cómica manifestó que, a pesar de no tener dinero en estos momentos, se siente aliviada porque puede abrazar a sus padres e hijos. Además, dejó en claro que con arduo trabajo logrará recuperarse.

La Pánfila asegura que la vida no tiene precio tras quedarse sin ahorros para vencer el coronavirus. Foto: Instagram.

“Es la verdad (no tiene dinero), esta enfermedad se llevó todo mis ahorros y la ayuda que me dieron. La vida no tiene precio, ahora lo sé más que nunca; aunque tengo facturas que pagar, tengo manos para trabajar. Saldré adelante”, comentó la artista a El Popular.

María Victoria Santana contó que no desea a nadie que pase por lo que vivió, ya que ella es el motor de su hogar y muchas personas dependen de su trabajo.

'La Pánfila' y su familia superaron el coronavirus. Foto: Instagram.

“Lo que pasé no lo deseo a nadie. Fueron momentos complicados, difíciles. Soy cabeza de familia, velo por mis hijos y mis padres, gracias a Dios, mi padre está bien. Ahora valoro más la vida, los momentos que paso junto a los míos”, agregó.

Además de haber contraído la enfermedad, ‘La Pánfila’ pasó por serios problemas psicológicos. La preocupación y el estrés le afectaron.

“A mí me afectó más el estómago, el estrés y preocupación me pasó factura. Me volvió la gastritis por la tensión, no comía, no dormía porque nos faltaba dinero para tratar a mi papá. Mi cuerpo ya no daba. Gracias a Dios mis padres, mi hijo y yo estamos bien ahora”, recordó.

La actriz también se refirió sobre el fin de la cuarentena. María Victoria Santana sostuvo que muchas personas se ven en la obligación de salir a trabajar, pero pidió que sean cuidadosos, ya que el sistema de salud está colapsado.

“Esta enfermedad no es broma, es difícil conseguir oxígeno, deben pensar en eso. Lamentablemente también se tiene que salir a trabajar pero que lo hagan con mascarilla y respetando el distanciamiento social”, recomendó.

‘La Pánfila’ volvió a los espectáculos

Ni bien se recuperó, ‘La Pánfila’ precisó que volvió al trabajo, pero de manera virtual. A la vez, indicó que es su único ingreso económico.

“Estoy haciendo shows virtuales, no son muchos, pero algo cae. No chorreará, pero gotea, es la única entrada que tengo por ahora”, explicó.

‘La Pánfila’ volvió a los espectáculos. Foto: Instagram.

