Bruno Ascenzo sorprendió a todos sus fanáticos al presentar oficialmente a su novio, Adrián Bello, en las redes sociales, el Día del Orgullo LGTBI.

Desde que se lanzó la publicación, muchos empezaron a preguntarse: ¿quién es este joven de ojos grandes y tierna sonrisa? Adrián Bello es un cantante y compositor peruano de música soul pop en inglés.

Al principio, pretendía convertirse en comunicador, por lo que estudió un máster en fotografía, pero su amor por la música hizo que finalmente se dedicara de lleno a este arte.

Por ello, en septiembre del 2018 lanzó su primer disco titulado Apprentice (compuesto por 11 canciones), el cual está influenciado por artistas contemporáneos como Amy Winehouse, Leon Bridges, Adele y Sam Smith; y por clásicos como Donny Hathaway, Marvin Gaye, Ray Charles o Nina Simone. Algunos de los temas que más destacan son “Drowning Away Again” y “Not Afraid”.

“Apprentice es mi primer proyecto y me siento en un lugar de humildad ante todos los demás aprendizajes que puedan venir. No me siento mejor ni peor que nadie. Este disco me ha abierto el corazón y la mente”, señaló el novio de Bruno Ascenzo por aquel entonces.

El álbum de Adrián Bello contó con la participación de David Chang, reconocido productor musical que ha trabajado con importantes bandas como We the lion y Cristina Valentina.

En el 2019, el cantautor ya había tenido la oportunidad de compartir escenario con Gianmarco, Gisela Ponce de León, Isza Pennano, Cristina Valentina, Danitse, entre otros.

“Tenía miedo que la gente no conecte tanto con un proyecto en inglés y de música soul, pero la recepción del público me sorprendió y lo sigue haciendo”, comentó emocionado el novio de Bruno Ascenzo, en diciembre pasado.

