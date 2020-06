¡No se pica! Yahaira Plasencia, desde Rusia, estuvo en una transmisión en vivo con su colega Susan Ochoa, donde no pudo evitar responder algunas preguntas incómodas y se atrevió a revelar algunos detalles de su vida que dejó boquiabierto a más de uno.

En el live de Instagram, la salsera se pronunció sobre la imitación que hizo Rosángela Espinoza sobre ella en Esto es Guerra, pues durante la presentación, la modelo llamó la atención de todos al enfocarse en el modo de hablar de la cantante, haciendo referencia al ‘spanglish’ con el que habló la salsera durante su paso por la alfombra de los premios Lo Nuestro.

“So happy, so happy, beautiful”, expresó la imitadora de Yahaira Plasencia, quien dijo que ahora vivía en “Miamis, yunaites”.

Ante ello, Ochoa le consultó si le molestó ver la parodia que realizó la popular ‘Chica selfie'.

“Nunca he hablado de ese tema (sobre una posible rivalidad entre ella y Rosángela), ni tampoco me interesa hacerlo. Todo es televisión la verdad y vi lo que hizo de mi, me pareció super chistoso, super gracioso, yo no tengo problema con nadie. Mejor, más promoción para mi”, sostuvo la popular ‘Reina del totó‘.

Rosángela Espinoza imita a Yahaira Plasencia en Esto es guerra

Cabe recordar que, en el 2017, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza protagonizaron una fuerte pelea que llegó a las manos durante una de las transmisiones del programa de América TV.

