Yahaira Plasencia ignora a Susan Ochoa en vivo: “Por las puras es” [VIDEO]

Yahaira Plasencia sostuvo una divertida conversación con Susan Ochoa en redes sociales. Dentro de la charla de más de una hora, la ‘Reina del totó' y la ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar hablaron de sus carreras artísticas, pero también hubo momento de mencionar sus proyectos fuera de la música.

Es por ello que Susan preguntó a ‘Yaha’ su opinión sobre el matrimonio, sin esperar la reacción que tendría la actual pareja de Jefferson Farfán.

La intérprete de “Cobarde” le dijo que ella contestaría dependiendo de la pregunta, mientras tenía un semblante serio. Ante esto, Susan recalcó que ‘Yaha’ mantenía una “mirada matadora”, para luego decirle si es de las personas que creen en el matrimonio.

Yahaira Plasencia toma acciones contra Magaly Medina.

La respuesta de la salsera fue tajante. “No voy a responder esa pregunta, así que por las puras es”, señaló.

La cantante de “Ya no más” trató de corregir lo mencionado. “Oye espera, yo no te he dicho nada, solo te dicho si crees en el matrimonio, nada más”, recalcó dejando a un lado las risas.

Posteriormente, Yahaira manifestó que no respondería dicha interrogante. “Ay Susan, no te voy a responder eso, ¿cómo la ves?”.

Cabe resaltar que, hace unas semanas, el programa Estás en todas le realizó la misma pregunta a la cantante de “Y le dije no”, debido a la buena relación que mantiene con Jefferson Farfán. Actualmente, ellos se encuentran pasando juntos el aislamiento social en Rusia.

