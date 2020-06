Nicola Porcella sigue dando que hablar en el medio mexicano. Esta vez, llamó la atención y desató la polémica con una fotografía que compartió en sus redes sociales, donde recibió innumerables comentarios de sus compañeros de Guerreros 2020.

Se trata de una publicación que subió el popular ‘Capi’ a su cuenta de Instagram. Allí se ve una imagen en la cual aparece recostado sobre una camioneta Mercedes-Benz. Sin embargo, lo peculiar de este post fue la descripción que puso al lado de la foto.

PUEDES VER Nicola Porcella hace pasarela en tacos y hace reír a Andrea Legarreta

Comentario de conductor de 'Guerreros 2020' Foto: captura de Instagram

“If it doesn’t challenge you, it won’t change you”, dice el texto que sorprendió a sus compañeros del programa de Televisa, que no tardaron en burlarse del exconductor de Todo por amor. Esta publicación, en pocas horas, ya cuenta con más de 400 comentarios.

Entre todos los comentarios, también apareció la reacción del conductor del reality, Mauricio Barcelata, quien no dudó en burlarse y acusar de haber robado la frase en inglés que el modelo colocó en su descripción de Instagram.

“Dime la verdad, Nicola Porcella, ¿de dónde te robaste la frase? Por cierto, ¿qué dice?, ¿no hablo inglés?”, se puede leer en el comentario que escribió Barcelata.

Comentario de Nicola Porcella Foto: captura de Instagram

Por otro lado, su capitana de Guerreros 2020, Macky González, elogió el uso del inglés de Porcella. “Qué buen manejo del inglés y de frases motivadoras, go go go”, comentó.

Ante ello, un usuario la atacó y Nicola la defendió sin reparos. “Quiero dejarte bien claro que fuera de las bromas que nos hagamos Macky y yo, he conocido a un excelente ser humano y este tipos de comentarios la verdad, más que rabia, me da pena leerlos”, aclaró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.