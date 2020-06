Mayra Couto se burla de donación del Papa Francisco para enfermos por COVID-19: “Gracias, Santo”

El Papa Francisco donará 27 respiradores para los enfermos por la COVID-19 de varios países de Latinoamérica, pero entre ellos no está incluido el Perú.

Tras la noticia, la actriz Mayra Couto compartió la información en su cuenta de Twitter para lanzar una polémica frase que ha generado opiniones divididas en las redes sociales.

Mayra Couto, actriz de Al fondo hay sitio Foto: Instagram

La artista peruana, que radica en Cuba, minimizó la cantidad de respiradores que serán donados y resaltó que ninguno sea enviado al Perú, uno de los países más afectados en la región por contagios de coronavirus.

“¡27! Ja, Ja, Ja...”, escribió la integrante del elenco de Al fondo hay sitio. Luego, en otro comentario, aseguró que confía más en la donación que dará Shakira a través de su concierto virtual que en la de la Iglesia Católica.

Mayra Couto se burla de donación del Papa Francisco para enfermos por COVID-19. (Foto: Twitter)

“Yo confío más en el concierto de Shakira. Ningún respirador para Perú. Pero gracias, Santo. La intención es lo que cuenta”, respondió Mayra Couto a un usuario.

Sin embargo, hubo usuarios que se mostraron en contra de la burla de la actriz, por lo que le preguntaron si ella había hecho entrega de algún donativo a sus compatriotas. “¿Y tú, ya donaste, Mayra?”, se lee en un tuit.

Mayra Couto se burla de donación del Papa Francisco para enfermos por COVID-19. (Foto: Twitter)

Mayra Couto se pronuncia tras entrevista a Andrés Wiese

La actriz de Al fondo hay sitio se pronunció luego de la entrevista a Andrés Wiese, donde él se defendió tras ser denunciado por acoso.

“Aquí también intenta pasar su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo. Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry Andrés Wiese”, escribió la actriz en Twitter.

