Magaly Medina llama ‘malagradecida’ a Cathy Sáenz por criticar a Mujeres al mando

Cathy Sáenz criticó la nueva conducción de Mujeres al mando, integrada por Maricarmen Marín y Thais Casalino, durante una clase virtual que ella dirigía sobre producción de televisión.

Sin embargo, la exfigura de Latina no esperó que el programa Magaly TV, la firme grabaría sus declaraciones y las difundiera en televisión nacional.

Magaly Medina mostró en sus programa unas opiniones de Cathy Sáenz sobre las nuevas conductoras de Mujeres al mando. Foto: captura ATV

Cathy Sáenz asegura que las conductoras de Mujeres al mando tienen “vínculos flojos”, por lo que no cumplen con los requisitos para funcionar en la pantalla a la chica.

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, Mujeres al mando, actualmente no está cumpliendo con todos los requisitos porque no hay muchos vínculos ahí, no son tan amigas, no hay enemistad. Tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, no son primas. Es como que los vínculos están medios flojos”, expresó la exproductora de Esto es guerra a través de la plataforma Zoom.

Tras escuchar el comentario, Magaly Medina calificó de “malagradecida” a Cathy Sáenz por criticar a su anterior trabajo en Latina.

“Para mí siempre será la ‘Mamacha’ porque es lo mejor que sabe hacer. Ella está haciendo unas clases en redes sociales de cómo hacer producción televisiva y nos llegaron sus clases al ‘Chismefono’. Ella es bien malagradecida porque después que Mujeres al mando la puso como conductora, ahora en sus clases critica a ese programa”, señaló la popular ‘Urraca'.

Luego, la conductora de Magaly TV, la firme aseguró que Mujeres al mando logra mejor rating que cuando estaba Cathy Sáenz en la conducción del magazine.

“Era amiga con Pinedo y Mirella Paz, y no funcionaban para nada. Desde el COVID-19, a Mujeres al mando le va mejor, desde que se fue la ‘Mamacha'”, agregó. Como se recuerda, Cathy Sáenz se retiró de Mujeres al mando, semanas después de haber iniciado la cuarentena.

