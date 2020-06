¡No se calla nada! Magaly Medina fue invitada al programa de farándula mexicano Chisme en vivo, donde se refirió a Alfredo Adame. A través de un enlace, la popular ‘Urraca’ opinó sobre el comportamiento agresivo del actor, luego del enfrentamiento que tuvieron hace unos días, a través de un enlace en vivo.

“Yo creo que ese hombre no tiene ningún respeto por las mujeres en absoluto, y si lo tuviera en frente te juro que solo lo miraría con desprecio, porque con estas personas uno no puede caer al mismo nivel, porque estaríamos cayendo muy bajo. Yo creo que no ganaría una discusión con él, porque él no sabe discutir, solo sabe insultar”, expresó la periodista.

Asimismo, la figura de ATV, aseguró que el artista mexicano es un hombre machista. “No se puede hablar con un hombre tan machista. No necesitas golpear físicamente a una mujer para decir que es un maltratador, el maltratador de mujeres también es un maltratador psicológico y emocional. Nosotras ahora las mujeres somos empoderadas”, sostuvo.

Alfredo Adame y Magaly Medina sostuvieron una acalorada discusión en vivo. (Foto: Captura YouTube)

Como se recuerda, hace uno días, Magaly Medina se comunicó durante su programa Magaly TV, la firme con Alfredo Adame para que dé su descargo sobre la discusión que protagonizó con Laura Bozzo. Sin embargo, en plena transmisión, el actor enfureció con la periodista y propinó una serie de calificativos agresivos.

Luego de la pelea, Adame se pronunció, a través de su Instagram, para expresar duros comentario hacia la presentadora de televisión y la abogada.

