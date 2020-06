La ‘Pánfila’ y sus padres vencieron al coronavirus: “Misios, pero vivos”

María Victoria Santana, conocida popularmente como ‘La Pánfila', reveló que tanto ella como sus padres lograron superar el coronavirus. La actriz cómica reveló el oneroso proceso que debió pasar junto con su familia para sobreponerse a la enfermedad.

“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá”, expresó la artista, quien afirmó que pese a tener emprendimientos propios, no ha podido generar ingresos con estos debido al estado de emergencia.

“El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando. Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad”, manifestó.

En la fotografía, se le ve sonriente junto con sus padres y sus dos hijos. Su progenitor cumplió 81 años a fines de mayo y pese a que se encuentra dentro del rango de población vulnerable ante la COVID-19, viene evolucionando favorablemente.

“Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aún toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”, finalizó.

‘La Pánfila’ y su familia dieron positivo al coronavirus en mayo

María Victoria Santana reveló a mediados de mayo que ella, sus padres y uno de sus hijos contrajeron la COVID-19 tras realizarse la prueba de descarte. Su papá estuvo grave debido al cuadro de neumonía que padeció.

La actriz de ‘Los Vilchez’ solicitó ayuda públicamente para poder costear el tratamiento. “Me he descompensado un poco y tengo un hormigueo en la cara, no estoy al cien por ciento hoy día”, manifestó en su momento para Magaly TV, la firme.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.