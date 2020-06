Hace 18 años se estrenó el primer episodio de la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate', protagonizada por Belinda, Martín Ricca, Alejandro Speitzer, entre otros actores que vieron crecer su fama y popularidad a partir de sus papeles en el melodrama.

La producción de Televisa narra la historia de las gemelas Mariana Cantú y Silvana del Valle, quienes son separadas al nacer pero se reencuentran en su adolescencia gracias a la música.

El elenco de ‘Cómplices al rescate’ estuvo conformado por pequeños talentos y algunos de ellos decidieron continuar su carrera actoral, mientras que otros eligieron otros rumbos para sus vidas, lejos de las pantallas. ¿Cómo lucen ahora los protagonistas de Cómplices al rescate?

Belinda - Silvana Del Valle / Mariana Cantú

Con solo 10 años, la cantante y actriz Belinda ya era toda una estrella y es que inició su carrera artística desde muy pequeña, con las telenovelas infantiles ‘Amigos x Siempre', ‘Aventuras en el Tiempo’ y en 2002 interpretó a las gemelas Mariana Cantú y Silvana Del Valle en ‘Cómplices al rescate'.

Belinda ya cumplió 27 años y cuenta con una significativa lista de exitosas producciones en las que ha participado, tales como la película de Disney Channel, The Cheetah Girls 2, Despereaux: Un Pequeño Gran Héroe, Camaleones, Mujeres asesinas, Las aventuras de Tadeo Jones, además de una aparición especial en el filme Baywatch, junto al actor Dwayne Johnson.

Daniela Luján - Silvana Del Valle / Mariana Cantú

La actriz mexicana Daniela Luján estelarizó la segunda mitad de la telenovela Cómplices al rescate, debido a un desacuerdo que tuvo Belinda con la producción.

El evidente cambio provocó gran controversia entre la teleaudiencia, quienes rechazaron a la nueva protagonista, sobre todo porque la intérprete de “Ángel” ya se había ganado los corazones de grandes y chicos.

Fabián Chávez - Joaquín Olmos

El actor Fabián Chávez interpretó al galán de Mariana y Silvana, Joaquín Olmos. Acerca de su personaje en Cómplices al rescate, el ahora productor y director confesó que la fama le resultaba abrumadora. “No dimensionaba lo que iba a ser esta telenovela y lo que representaba estar en una televisora transnacional como lo es Televisa”, dijo en una entrevista con Multimedios.

Además, Chávez también mencionó que prefirió trabajar con Daniela Luján y no con Belinda. “Se me van a aventar encima como en muchas ocasiones los belifans, pero a mí con quien más me gustó trabajar fue con Daniela. Y hasta ahora tengo una muy buena relación con Daniela Luján. Con Belinda no [me llevo]. Me quedo con Daniela Luján”, reveló en el espacio televisivo SNSerio.

Martín Ricca - Martín Mendoza

El actor Martín Ricca se consolidó como el galán de las telenovelas infantiles de los 90s, con sus papeles en ‘El diario de Daniela’, ‘Amigos x siempre’ y ‘Cómplices al rescate', producciones en las que interpretó a los novios de Belinda y Daniela Luján.

Actualmente, Ricca tiene 34 años y tras su paso por la actuación, se dedicó a construir una carrera musical en su país.