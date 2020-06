Angie Arizaga confiesa que hizo el ‘ridículo’ en TV por Nicola Porcella [VIDEO]

¿Todo por amor? Angie Arizaga no dudó en responder el hashtag que la conductora de Estás en todas, Sheyla Rojas, le propuso. Aquella frase era “Mi mayor roche en tv”, a lo que la popular ‘Negrita’ recordó una ‘sorpresa de amor’ hecha para Nicola Porcella, cuando ambos eran pareja.

En aquel entonces, y para asombro de Nicola, Angie se vistió de corazón y preparó una coreografía del “baile del caballo” acompañada de un elenco.

“Yo he tenido varios (ridículos), por ejemplo: siempre he contado que me han vestido de corazón y he hecho el baile del caballo”, recordó Angie Arizaga ante las risas de Sheyla.

Asimismo, la conductora le recordó a la chica reality que hace unos días ella se caracterizó de Susy Díaz y bailó el tema “Mueve la cabeza”. Esto se dio durante el segmento ‘Dale Play’ de Esto es Guerra, donde la concursante le dio vida a la excongresista para enfrentarse a Alejandra Baigorria, quien imitó a Monique Pardo.

Para demostrar su versatilidad, Angie también mencionó cuando se vistió de Luis Miguel. Con traje, lentes oscuros y peluca la ‘Negrita’ imitó al mexicano con su tema “No culpes a la noche”.

Es por ello que aseguró que estos “roches” son parte de su trabajo en la televisión y de los errores que tuvo al madurar como persona.

Angie Arizaga imita a Susy Díaz

“De ahí me veo y digo ‘miércoles, ¿qué hice?’ (...) Son gajes del oficio, pasado pisado, uno tiene que superar, madura, comete errores”, precisó.

