Alessandra Fuller: “Promuevo y estoy comprometida con la igualdad”

La actriz Alessandra Fuller, a quien vemos, de lunes a viernes en ‘Te volveré a encontrar’ (América Televisión) se pronunció, como aliada de la comunidad L.G.T.B.I., y pidió que sean escuchados y respetados. “Este año el Mes del Orgullo se está celebrando virtualmente. Por eso es importante recordar, justamente, cuánta verdad guarda el enunciado de ‘el amor une'”.

“Creo que lo que falta es que todos abramos los ojos y percibamos que el amor no daña y nunca lo hará, en ninguna de sus formas. El odio sí. Y con esa simple premisa te das cuenta de quiénes son los que verdaderamente están equivocados. Por ello, estoy feliz de ser parte del homenaje que adidas ofrece a la comunidad L.G.B.T.Q + por el Mes del Orgullo, ya que parte desde una expresión en la que creo firmemente: el amor nos une”.

Agregó que desde su tribuna “No solo promuevo y estoy comprometida con la igualdad, sino denuncio la desigualdad. Rechazo absolutamente todo tipo de discriminación y violencia; y espero, con todas mis fuerzas, que cuando pase todo esto, volvamos al mundo siendo más empáticos, humildes, humanos. El mundo se lo merece”

De otro lado, la actriz, opinó que los cien días de cuarentena hicieron que el mundo se detuviera con freno de mano. “Sin embargo; a pesar de todo, rescato aspectos muy valiosos. Este tiempo en casa me ha invitado a reflexionar en niveles muy profundos y me ha llevado a percibir con claridad que no estábamos haciendo las cosas bien. Creo que es necesario que, hoy más que nunca, encontremos y exterioricemos nuestra mejor versión. Necesitamos ser más solidarios que nunca. Solo así saldremos adelante, uniendo fuerzas y apoyándonos entre nosotros y sobretodo a los que más lo necesitan. En la unión está la cura”.

Sobre el cortometraje ‘Hipoxemia’ (Martin Casapía), el cual protagoniza y muestra la dramática situación que se vive en Iquitos por la pandemia del coronavirus y cuyos fondos son destinados para desarrollar una planta concentradora de oxígeno en Loreto, señaló: “Estoy convencida de que cuando algo se hace con amor y de manera genuina, no existen críticas que puedan opacar la luz que aquello trasmite. Se trata de un cortometraje pro fondos en el que ningún participante ha cobrado ni cobrará un sólo sol. El arte siempre nos ha permitido reflejarnos como sociedad para poder llevarnos a la reflexión. Nos retrata y nos muestra distintas realidades, para generar empatía y mayor conciencia. Para conmover y sensibilizar, y así, el arte puede ser un gran agente de cambio. Y hoy necesitamos eso: cambiar el presente. Y creo que cuando uno es consciente de que está haciendo algo con buenos sentimientos, nada ni nadie va a poder hacerte dudar ni un instante de la buena fe qué hay detrás. Así que estoy muy tranquila y enfocada en nuestro propósito: salvar vidas”.

Sobre Denisse, su personaje en ‘Te volveré a encontrar’, cuyo drama familiar es una madre alcohólica, confesó: “Denisse es de los personajes más humanos que me ha tocado. Va a pasar por mucho más, la telenovela de va a convertir en una montaña rusa de emociones”.