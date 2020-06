En el 201O, Cindy Díaz realizaba su primer casting al extranjero. La ganadora del Goya, Isabel de Ocampo, alistaba una película sobre la trata de personas y tras no encontrar a su protagonista en España y algunos países de Latinoamericana, a través de su colega peruano, Chicho Durant, llegó a la joven actriz. El rodaje se realizaría en Zaragoza, Madrid y Perú. Nuestra compatriota sería prenominada a los Goya en la categoría Mejor Actriz Revelación.

Una década después, ahora, debido a la coyuntura y el aislamiento, Cindy vuelve a realizar casting vía online. “Todos tenemos miedo, pero si algo he aprendido en la vida es que jamás debes darte por vencida. Yo creo que este es el momento en donde debes sacar fuerzas de donde sea y levantarte. Toca resistir, reinventarse y avanzar. Todo desde nuestras casas. Sanos y salvos nada puede detenernos. Yo veo el lado positivo: en medio de una crisis, la vida te puede sorprender con grandes oportunidades, esas que llegan cuando menos te lo esperas”, dice la actriz, a quien le esperan tres proyectos cinematográficos.

Cuéntanos de esos largometrajes.

La primera es una producción peruana con participación argentina, cuyo casting fue virtual. Se llama El grito de la marea, la directora es Maggie Zacarías. Luego, una película ecuatoriana, donde fui elegida dentro de un casting entre varias actrices. Finalmente, hay una película para Chile, se llama Análogos y será dirigida por Jorge Olguín y producida por Carol Campos. Me contactaron por Instagram. Olguín vio mi trabajo en Rosa Chumbe (Jonatan Relayze, 2015). Lo conocí en el Diva Films Fest de Valparaíso. Antes de la cuarentena, iba a protagonizar dos películas y estaba ensayando una obra de teatro. Sin embargo, se me abrieron nuevas oportunidades a nivel internacional y eso me ha dejado sorprendida.

La cuarentena hizo que El evangelio de la carne (Eduardo Mendoza, 2013) se estrene por redes.

Y me llenó de alegría porque desde que se dio la noticia, la recepción fue tremenda. Tanto cariño me hizo sentir que estábamos pasando por un segundo estreno, pero ahora online. Distintas páginas de cine, críticos y público en general lo compartieron en redes. Me escribieron mucho, me dieron muy buenas opiniones acerca de la película y también de mi trabajo. En las primeras 48 horas tuvo 10 mil vistas. Fue un éxito online.

Tus proyectos ahora son digitales, donde la escritura y la docencia te ocupan.

Sí. Estrené la serie web “Brigada de monstruos” donde le doy vida a Kolzby, una funcionaria que sueña con convertirse en una gran hechicera. Va los martes a las 9:00 p.m. por las redes de La Taberna Studios. Y ahora acabo de terminar de escribir un proyecto que lanzaré vía web junto a Óscar Carrillo y Alaín Salinas. Se estrena el 10 de julio vía Zoom y se llama “Un amor nace” y “El papá de Ana”.Finalmente, vamos a lanzar el segundo “Taller de actuación online para adultos”, las clases se inician el 7 de julio, y también dictaré “Actuación para adolescentes online”, este taller se inicia el 9 de julio. Los informes se dan a través de las redes de Producciones Perfiles. Sigo escribiendo, sigo actuando y sigo preparándome con el baile, el canto y el inglés. Me gustaría crear muchos más proyectos. Este es el momento.