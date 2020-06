Samahara Lobatón brindó una entrevista al programa de Magaly Medina, donde reveló detalles de cómo le afectó la separación amorosa de su madre Melissa Klug y el futbolista Jefferson Farfán.

La joven, que se convertirá en madre a fines de este año, aseguró que todos sus hermanos tuvieron que ir al psicólogo para superar la inesperada ruptura de su familia.

PUEDES VER Samahara Lobatón cuenta cómo se prepara para la llegada de su bebé lejos de Melissa Klug [VIDEO]

Samahara Lobatón (Foto: Captura ATV)

“Cuando se separaron (Melissa y Jefferson Farfán) nos afectó a todos. Me acuerdo que yo iba al psicólogo, mi hermana mayor le dio parálisis, iba al psicólogo, eso fue desestabilizar a una familia por completo”, sostuvo.

“Éramos una familia, cuando los papas se separan les afecta a todos en el ambiente familiar”, agregó la joven influencer.

Sobre su relación con el futbolista peruano, la hija de la empresaria aseguró que mantiene comunicación con él, pues aunque tuvo problemas amorosos con su mamá, “nunca fue malo” con sus hermanas.

Sin embargo, cuando Jefferson Farfán se separó de su madre se distanciaron. “Al comienzo (cuando se separaron) era un poco de freno porque estábamos un poco molestas con él, pero luego pasó el tiempo y sí tuvimos comunicación, tuvimos relación, hasta ahora conversamos”, confirmó Samahara.

Samahara Lobatón admira a su madre Melissa Klug

Samahara Lobatón expresó su admiración por su madre Melissa Klug, quien también se embarazó siendo adolescente. “Si para mí una es un mundo, no me imagino ella teniendo 19 años y teniendo ya tres hijas. En verdad es digna de admirar, siempre lo he dicho, mi mamá se puso bien los pantalones en ese tiempo”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.